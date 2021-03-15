Банкротом признал арбитражный суд известного в определенных кругах бизнесмена Олега Малышева, создателя промышленной группы «Содействие».

Как пишет «КоммерсантЪ», соответствующие документы опубликованы на сайте суда.

Процедура реализации имущества Малышева введена на 6 месяцев. О признании промышленника банкротом ходатайствовал бывший финансовый управляющий Яна Лимина.

Более двух лет назад ПАО «ТНС энерго Воронеж» подало иск к бизнесмену на 5,3 миллиона рублей.

Россельхозбанк и Сбербанк могут стать контролирующими кредиторами в банкротстве господина Малышева.