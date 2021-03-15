В минувшую субботу в парке им. А.Л. Дурова — излюбленном месте отдыха горожан, воронежцы прощались с зимой и встречали весну. Для детей и взрослых проводились весёлые конкурсы, игры, песни, танцы и даже театрализованные представления с участием сказочных персонажей. Никто не остался без блинов и горячего чая.

В парке собралось немало любителей массовых гуляний. Праздничная атмосфера и веселая громкая музыка привлекали и случайных прохожих.

Ведь Масленица — это — веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла и пробуждения жизни. Непременный атрибут праздника — блины, которые символизируют горячее и яркое солнышко. Масленица знаменует приход весны — времени года, с которым всегда связаны надежды на обновление и вера в лучшее будущее.

Творческий дуэт ЦРТДиЮ подготовил для гостей праздника зажигательные концертные номера, а партнеры – вкусные угощения и веселую интерактивную программу.

Удовольствие от Масленицы получили не только зрители и участники конкурсов, но и сами выступающие.

Следует отметить, что всю предшествующую неделю в районе проходили тематические мероприятия в формате онлайн. Школьники и взрослые записывали видео – ролики с мастер-классами по приготовлению блинов, проводили викторины в социальных сетях.

Кроме того, управой Ленинского района совместно с МБУК «Централизованная клубная система» готовится к выпуску документальный фильм «Масленица: история и традиции праздника», который может стать практическим пособием для организаторов фольклорных мероприятий.

Организаторы праздника управа Ленинского района, Центр развития творчества детей и юношества, при поддержке компании «Чай Лэнд».