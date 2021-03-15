Девушку, которая снималась на проезжей части в неглиже, могли наблюдать прохожие на Московском проспекте Воронежа 14 марта.

Несмотря почти на нулевую температуру на улице из одежды на «мадам» были только бюстгальтер и трусы. «Звезду» снимала другая девушка, которая была одета в теплое пальто. Мимо девушки переходили дорогу пешеходы. Особого внимания они не обращали на обнаженную гражданку — мало ли развелось в городе неадекватных людей.

Автор видео предположил, что девушка таким образом решила стать знаменитой:

— Чего не сделаешь ради лайков? — написал он в соцсети.