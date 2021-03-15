Спасённой хищней птице нашли работу в воронежском аэропорту
Спасенного летом хищного чеглока зоозащитники пристроили на работу в Воронежский аэропорт.
Птица по кличке Сахарок теперь будет гонять ангарах мелких пернатых.
В центре реабилитации диких животных «Сердце леса» рассказали, что Сахарок долго лечился- у него было порвано веко. Вылечившийся чеглок теперь будет трудится «на благо Родины».
К охоте в дикой природе из-за последствий травмы глаза Скахарок не пригоден. Но теперь им занимается орнитолог аэропорта Павел Мамонов.
В центре сообщили, что подобное практикуется вол всем мире, где в аэропортах хищные птицы разгоняют стаи своих более мелких сородичей, которые могут создавать проблемы для взлетающих и приземляющихся самолетов.
Фото центра «Сердце леса»
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