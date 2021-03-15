Антимонопльщики оштрафовали на 50 тысяч рублей компанию ООО ТД «Воронеж Холод».

Предприятие наказали за то, что оно не ответило в установленный срок за запросы УФАС, касающиеся регистрации товарного знака «Воронежский пломбир».

Предприятие недавно приобрело вышеуказанную марку, несмотря на то, что под таким названием другие производители уже выпускали мороженное.

Ранее в УФАС пожаловался предприниматель, который выпускал «воронежский пломбир» еще до того, как был зарегистрирован товарный знак. Он сообщил, что «Воронеж Холод» направил в магазины претензии с требованием прекратить продавать мороженное с таким названием от других производителей.

Антимонопольщики усмотрели нарушения в ТД «Воронеж Холод» , подозревая связанную с приобретением и использованием исключительного права недобросовестную конкуренцию.