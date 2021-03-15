Весенние рейсы запускает авиакомпания «Азимут» из Воронежа в Краснодар и Минеральные воды.

Как сообщает пресс-служба воронежского аэропорта, полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам. В Краснодар – с 29 марта, в Минводы – со 2 апреля. Время в пути по обоим направлениям – около 1.30.

Полеты будут выполнятся на отечественных лайнерах Sukhoi Superjet, которые рассчитаны на 100 пассажирских мест. Отправление из Воронежа в Минеральные воды в 10.50. В Краснодар — в 15.40.

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