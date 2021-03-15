Судя по прогнозу гидрометцентра, воронежцам пока рано радоваться весне. На этой неделе метеорологи обещают похолодание и мокрый снег. По словам главы регионального Гидрометцентра Александра Сушкова, с 15 по 19 марта дневная температура в области будет колебаться в пределах 4-5 градусов, ночная — будет держаться на отметке 0 — -1 градус. Из осадков вероятны дождь и мокрый снег.

Как сообщил главный метеоролог, сейчас Воронеж находится в пограничной зоне между уходящим антициклоном и надвигающимся циклоном. В связи с этим со среды усилятся осадки, а уже в выходные начнется похолодание.

Марина Хоружая