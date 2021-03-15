В Воронеже 39-летнему командиру роты отдельного батальона ДПС ГИБДД по региону предъявили обвинение по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «(Получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору»). В данный момент он находится в СИЗО.

Уголовное дело против командира роты и 38-летнего начальника взвода роты, который пока еще проходит по делу как подозреваемый и находится под подпиской о невыезде, было возбуждено две недели назад. В ходе следствия было выявлено, что в течение двух лет (с февраля 2019 по февраль 2021 года) ДПС-ники получали от своих подчиненных по 100 тысяч рублей в месяц, а за это обещали им свое покровительство и попустительство по службе. В общей сложности они обогатились более, чем на 2 млн. рублей.

26 февраля в кабинетах обоих подозреваемых были проведены обыски. Оба ДПС-ника были временно отстранены от занимаемых должностей, и если их вина будет доказана, они будут уволены из ОВД по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

Марина Хоружая