Как сообщило агентство Reuters, Евросоюз наконец-то рассмотрел возможность начать переговоры по закупке российской вакцины «Спутник V» и в ближайшее время планирует начать переговоры с нашей страной по поводу ее закупки.

Как сообщает Газета. Ru, официальный представитель ЕС, который отвечает за переговоры с производителями вакцин, заявил, что для начала диалога с разработчиками вакцины «Спутник V» потребуются запросы от четырех стран.

Марина Хоружая