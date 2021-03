Российский фильм «Дорогие товарищи», снятый режиссером Андреем Кончаловским, который был выдвинут российским комитетом на самую престижную мировую премию в области кинематографа «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм», не вошла в список номинантов.

Напомним, что данная историческая картина, посвященная «Новочеркасскому расстрелу» (события, произошедшие в Новочеркасске в 1962 году, когда была расстреляна демонстрация рабочих, долгое время хранились в секрете) была удостоена спецприза жюри на Венецианском кинофестивале. В ноябре прошлого года российский оскаровский комитет выдвинул ее и на кинопремию «Оскар» (она вошла в шорт-лист премии), вручение которой из-за пандемии было перенесено с 28 февраля на 25 апреля, однако организаторы кинопремии решили, что фильм Кончаловского не будет номинироваться на «Оскар».

Как сообщает Интерфакс, за награду в данной номинации будут бороться драма тунисского режиссера Каутера Бен Ханьи «Человек, который продал свою кожу» (The Man Who Sold His Skin), драма датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной», мелодрама режиссера из Гонконга Цзена Госяна «Лучшая пора» (Better Days), военная драма режиссера Ясмилы Жбанич из Боснии и Герцеговины «Куда ты идешь, Аида?» (Quo Vadis, Aida?), а также документальная драма Александра Нанэу «Коллектив» (Collective).

Марина Хоружая