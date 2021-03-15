Воронежские полицейские задержали подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу за совершенное ДТП. Как установило следствие, 19 января в Воронеже 29-летний мужчина из Новосибирска скрылся с места совершенного им на улице Богдана Хмельницкого дорожно-транспортного происшествия. В отношении нарушителя сотрудники ДПС составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). Наказание по данному правонарушению предусматривает административный арест на срок до 15 суток, либо лишение прав сроком до 1.5 лет.

Мужчина решил избежать наказания, предложив должностному лицу незаконное денежное вознаграждение. 11 марта правонарушитель пришел в кабинет к инспектору группы по исполнению административного законодательства ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Воронежу и предложил взятку в размере более 10 тысяч рублей за то, что тут не будет направлять административный материал в суд. От взятки полицейский отказался и напомнил, что подобные предложения караются законом. В результате, в отношении уроженца Новосибирска следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки») Наказание по данной статье гораздо серьезнее, чем административное — теперь мужчина может загреметь в тюрьму на срок до 8 лет.

Марина Хоружая