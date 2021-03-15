На прошлой неделе СНБР Украины принял «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь», в рамках которой предусматривается создание переговорной площадки по «деоккупации» Крыма. Создание «Крымской платформы», на которой предполагается обсуждение Киева с другими странами вопросов по возвращению Крыма, вызвала у представителей российского МИДа недоумение.

Как сообщает Газета. RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что усилия правительства Украины по возвращению Крыма — нелегитимны и вряд ли помогут крымчанам изменить свое решение, принятое на референдуме 2014 года. Именно тогда, в марте 2014 -го, полуостров Крым стал территорией России, а Севастополь городом федерального значения. Захарова призвала Украину и другие страны уважать выбор жителей Крыма и соблюдать территориальную целостность России.

Марина Хоружая