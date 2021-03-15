Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова выложила на своей странице в Facebook, что республика готова открыть туристический сезон уже с 1 мая. Сегодня, 15 марта, власти Болгарии должны утвердить противоэпидемические меры к новому туристическому сезону. Правда, госпожа Николова выразила сомнение, что в этом году будет много туристов из других стран. Она предположила, что их будет не больше чем прошлым летом, поэтому предложила туристическим агентствам побольше привлекать граждан своей страны.

По словам главы Министерства здравоохранения Болгарии Костадина Ангелова, для туристов будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией «зеленый коридор», который позволит посетить страну людям, которые уже переболели коронавирусом, вакцинировались, либо имеет свежий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Марина Хоружая