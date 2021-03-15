Две сложнейшие операции на позвоночнике «по Хармсу» провели воронежские нейрохирурги Больницы скорой медицинской помощи №1. Как рассказали в БСПМ, пациенты 1960 и 1983 года рождения поступили к ним с очень тяжелыми переломами позвоночника. Чтобы поставить мужчин на ноги, пришлось прибегнуть к необычным операциям «по Хармсу» (операция названа в часть известного немецкого хирурга Юргена Хармса). Обе операции прошли под руководством заведующего нейрохирургического отделения Евгения Степанова.

К данному методу медики прибегают лишь в крайних случаях, так как подобные операции очень сложны и их исход зависит от мастерства и опыта хирурга, проводящегося операцию. Малейшая неточность может привести к необратимым последствиям, поэтому такие операции считаются в медицине «высшим пилотажем». Евгений Степанов рассказал, что такие операции проводятся при тяжелых травмах самых верхних позвонков шейного отдела позвоночника — С1 и С2, на которые с помощью специальных винтов устанавливаются сложные системы.

По словам завотделением нейрохирургии БСМП№1, обе операции прошли успешно и мужчины продолжают лечение в больнице.

Марина Хоружая