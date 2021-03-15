Сегодня на сайте «Гранд Экспресс Сервис», где можно приобрести билеты на поезда до Крыма, появилась информация о том, что с июня будет приостановлена продажа билетов на поезда, которые идут на полуостров через Воронеж. Причиной назвали ремонт путей на московском участке дороги. Когда он будет закончен, можно будет возобновить продажу билетов, но пока сроков РЖД не называют.

Данная информация касается поездов, идущих из Москвы и Санкт-Петербурга, а именно №7 (8) Санкт-Петербург-Севастополь (он будет отправляться из Питера с 29 мая, из Севастополя — с 27 мая), №27 (28) Москва-Симферополь (из Москвы он будет отправляться с 29 мая), №91 (92) Москва-Севастополь (из Москвы с 29 мая), №173 (174) Москва-Евпатория (из Москвы с 30 мая) и №179 (180) Санкт-Петербург-Евпатория (из Санкт-Петербурга и Евпатории он начнет ходить с 28 мая).

Марина Хоружая

Фото pixbay.com