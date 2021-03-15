В Воронеже стартовал конкурс фотографий «Культурная мозаика-2021»
Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» и Воронежский дом дружбы приглашают принять участие в конкурсе фотографии «Культурная мозаика-2021».
Основная цель конкурса – рассказать об этнокультурном многообразии населения Воронежского края, содействовать формированию чувства гордости и любви к Родине, её историческому прошлому и настоящему, утверждению патриотических ценностей, борьбе против распространения идей экстремизма и ксенофобии.
Возраст участников не ограничен.
Фотографии, представляемые на конкурс, должны быть сделаны не ранее 1 января этого года.
Конкурс проводится с 15 марта по 25 апреля 2021 года.
Номинации конкурса:
- Народный костюм.
- Народные традиции, обычаи, обряды, праздники.
- Работы народных мастеров.
- Национальная кухня.
- Воронеж – город дружбы.
- Воронеж глазами иностранных студентов.
- Край Воронежский – наш общий дом.
Прием работ осуществляется до 25 апреля 2021 года.
Принять участие в конкурсе может любой желающий, добавив фотографию по удобной ссылке: мостыдружбы.рф/фотоконкурс
По итогам проекта жюри определит победителей и призёров.
Из лучших работ конкурса будет организована фотовыставка, которая откроется в мае этого года в одном из крупных торгово-развлекательных комплексов Воронежа.
Сертификат участника проекта (в электронном виде) получат все, приславшие свои работы.
Дополнительная информация о конкурсе и организаторах – по электронной почте dialogrs@mail.ru , osenkov_ew@mail.ru и по телефону: +7 916 258 37 75
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