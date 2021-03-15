Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» и Воронежский дом дружбы приглашают принять участие в конкурсе фотографии «Культурная мозаика-2021».

Основная цель конкурса – рассказать об этнокультурном многообразии населения Воронежского края, содействовать формированию чувства гордости и любви к Родине, её историческому прошлому и настоящему, утверждению патриотических ценностей, борьбе против распространения идей экстремизма и ксенофобии.

Возраст участников не ограничен.

Фотографии, представляемые на конкурс, должны быть сделаны не ранее 1 января этого года.

Конкурс проводится с 15 марта по 25 апреля 2021 года.

Номинации конкурса:

Народный костюм. Народные традиции, обычаи, обряды, праздники. Работы народных мастеров. Национальная кухня. Воронеж – город дружбы. Воронеж глазами иностранных студентов. Край Воронежский – наш общий дом.

Прием работ осуществляется до 25 апреля 2021 года.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, добавив фотографию по удобной ссылке: мостыдружбы.рф/фотоконкурс

По итогам проекта жюри определит победителей и призёров.

Из лучших работ конкурса будет организована фотовыставка, которая откроется в мае этого года в одном из крупных торгово-развлекательных комплексов Воронежа.

Сертификат участника проекта (в электронном виде) получат все, приславшие свои работы.

Дополнительная информация о конкурсе и организаторах – по электронной почте dialogrs@mail.ru , osenkov_ew@mail.ru и по телефону: +7 916 258 37 75