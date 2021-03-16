Все больше и больше стран отказываются от использования британско-шведской вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщений о том, что данная вакцина способствует развитию тромбоэмболии. Вслед за ФРГ, временно было приостановлено использование препарата во Франции — об этом сегодня сообщил французский президент Эммануэль Макрон. По рекомендации министра здравоохранения такое же решение приняла и Италия. В стране решили подождать компетентного мнения ЕМА. Чуть ранее, сегодня, такое же решение приняли власти Германии, пояснив, что это мера предосторожности.

В немецком федеральном институте вакцины и биомедицинских лекарственных средств Пауля Эрлиха сообщили, что предположительное влияние вакцины на образование тромбов, необходимо исследовать и пока это исследование не закончится, порекомендовали всем прекратить вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Напомним,что 11 марта решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca было принято Данией, 12 марта вакцинацию британо-шведским препаратом приостановили в нескольких испанских регионах. Следом аналогичное решение приняли Норвегия и Исландия. Власти Эстонии пока просто порекомендовали отказаться от данной вакцины тем, кто склонен к тромбозу.

В свою очередь создатели вакцины AstraZeneca заявили, что их препарат от коронавируса показал хорошую переносимость у пациентов по итогам клинических испытаний.

Марина Хоружая