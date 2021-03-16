Администрация города готовится к принятию новых порядка и схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Воронежа.

Этот процесс ведется в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Для этого создана рабочая группа, в которую кроме представителей муниципалитета вошли депутаты горДумы, сотрудники прокуратуры области, уполномоченный по правам предпринимателей, специалисты КСП города, активисты сообщества предпринимателей.

Очередное заседание рабочей группы прошло под председательством главы Воронежа Вадима Кстенина. С разъяснением основных изменений выступила вице-мэр Людмила Бородина. Она напомнила, что целью всей проводимой администрацией города работы в этой сфере является увеличение доходной части бюджета, приведение внешнего вида НТО к единым стандартам и создание равных условий для размещения в схеме.

Два изменения, которые вызывают сейчас наибольшую обеспокоенность бизнеса, касаются преимущественного права размещения торговых объектов, а также срока введения новых киосков и павильонов в эксплуатацию.

Новой редакцией порядка размещения НТО преимущественное право планируется предоставлять предпринимателям, в прошлом добросовестно исполнявшим условия договоров. По истечению срока размещения объекта они могут воспользоваться преимущественным правом, участвуя в аукционах (преимущественное право по результатам торгов предоставляется в порядке заключения договора по цене победителя).

– После множества консультаций мы предлагаем более мягкие условия, для тех, кого эта ситуация волнует. Еще раз однократно воспользоваться преимущественным правом смогут те, кто его выиграет на аукционе – после истечения срока договора. И даже в дальнейшем при проведении новых торгов – если предприниматель будет согласен размещать свой киоск или павильон по цене, предложенной их победителем, – подчеркнула Людмила Бородина.

Срок ввода новых объектов в эксплуатацию планируется ограничить 6 месяцами, еще столько же заложено на устранение выявленных комиссионно нарушений. Людмила Бородина также показала разработанные УГА принципиально новые типовые архитектурные решения для всех НТО, в том числе с остановочным навесом и туалетным модулем:

– Проектом решения Думы предусмотрено повторное согласование индивидуальных архитектурных решений. Это связано с тем, что эскизные проекты НТО были согласованы 20 лет назад, – рассказала вице-мэр.

Самым обсуждаемым в ходе встречи стал вопрос срока ввода в эксплуатацию. Предлагаемый полугодовой период не устроил предпринимателей.

– Мы не пытаемся ни в коей мере ущемить наших предпринимателей – это не наша задача. Давайте быть объективными: в нашем городе многие хотят стать предпринимателями, но у них никаких шансов нет. А этот рынок должен быть высококонкурентным. Объекты десятилетиями размещаются по преимущественному праву, и предприниматели хотят оставить все, как есть еще на долгие годы. Это не упрек, но вы спрашиваете – можно ли дать 5 лет на реконструкцию? В результате у нас с вами разговор, как с перевозчиками – я с ними общаюсь третий год, но наконец-то мы стали друг друга слышать и пытаться делать транспортную реформу, изменить транспортную сферу к лучшему. В сфере нестационарных торговых объектов горожане тоже ждут улучшений,– сказал глава Воронежа Вадим Кстенин.

В ходе встречи неоднократно звучала тема именно законности ведения предпринимательской деятельности. Так, заместитель главы города Людмила Бородина озвучила следующую информацию (за период с 2016-го по настоящее время): из 144 объектов «Табакерки» были выявлены 62 (43%) случая размещения объектов незаконно, ООО «Робин Сдобин» при указанных в схеме 94-х НТО разместило незаконно 112 (119%) раз, ООО «Русский Аппетит» из 99 в схеме – 74 (75%) случая размещения незаконно, «Грядка» — 12 фактов незаконной установки объектов из 52 в схеме НТО и др.

Глава города призвал к продолжению конструктивного диалога и поручил управлению предпринимательства еще раз проработать техническую возможность практической реализации предлагаемых изменений: за полгода заменить объекты торговли.

– Уточните возможности соответствующих предприятий Воронежа, Липецка, Тамбова и просчитайте, справятся ли они с такой задачей, хватит ли производственных мощностей. По итогам анализа ситуации уже можно будет принимать решение о сроке ввода объектов, – отметил мэр.

В целом новый порядок предполагает следующие положения:

Срок действия новой схемы

Новая схема будет носить бессрочный характер. Срок заключения договоров ранее составлял 5 лет. Нынешние предложения:

— павильон, киоск – 7 лет;

— киоски/павильоны с остановочными навесами — 8 лет;

— павильон или киоск в составе «умной остановки» — 10 лет;

— павильон или киоск с автономным туалетным модулем – 10 лет;

— ледовая арена – 15 лет.

Количество «запрещенных» улиц предполагается сократить с 70-ти до 31. Вот их список:

1. Площадь Ленина,

2. Площадь Черняховского,

3. Университетская площадь,

4. Советская площадь,

5. Площадь Заставы,

6. Площадь Славы

7. пр. Революции,

8. ул. Мира,

9. ул. Никитинская,

10. ул. 25 лет Октября,

11. ул. Комиссаржевской,

12. ул. Кольцовская,

13. ул. Кирова

14. ул. Карла Маркса;

15. ул. Плехановская,

16. ул. Пушкинского,

17. ул. Средне-Московская,

18. ул. Степана Разина,

19. ул. Театральная,

20. Московский проспект (до ТРЦ «Московский проспект», по четной стороне до д. 90/1,

по нечетной стороне до д. 129/1),

21. Ленинский проспект (до ТРЦ «Максимир пересечение с ул. 25 Января),

22. ул. Феоктистова,

23. ул. 9 Января (от ул. Кольцовская до ул. Пушкинская),

24. ул. Пятницкого,

25. ул. Кардашова,

26. ул. Сакко и Ванцетти,

27. ул. Свободы,

28. ул. Софьи Перовской,

29. ул. Студенческая,

30. ул. Фридриха Энгельса,

31. ул. Чайковского.

На исключенных из списка улицах можно будет расширить специализацию НТО.

Оценка

Также останется проведение оценки независимым оценщиком (за исключением печатной продукции). Вопрос изменения порядка будет проработан к следующему периоду оценки договоров, так как требует обсуждения с предпринимательским сообществом.

Типовые решения

В соответствии с рекомендациями Минпромторга архитектурный вид НТО пересматривается не реже одного раза в 10 лет. Индивидуальные архитектурные решения подлежат пересогласованию в УГА, за исключением тех, которые были согласованы в течение 12 месяцев до окончания срока действия договора.

Переуступка прав

Оставлена в действующей редакции (возможность переоформления прав по договору на иных субъектов торговли) за исключением договоров, заключенных по итогам аукциона.

Оплата размещения НТО

Один раз в квартал авансовый платеж.

Согласование размещения НТО с балансодержателями сетей в новой схеме не потребуется. Этот пункт исключили.

В итоге заседания присутствовавшие на встрече депутаты и предприниматели отметили, что администрация ведет открытый конструктивный диалог и разрабатываемый при таком характере взаимодействия проект будет улучшать условия предпринимательской деятельности и удовлетворять потребности покупателей.