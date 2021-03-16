Совещание по вопросам обращения с безнадзорными животными на территории Воронежской области провел 15 марта губернатор Александр Гусев.

По информации пресс-службы областного правительства, 1643 бродячих животных были отловлены в прошлом году.

Большая часть из них была выпущена после осмотра и стерилизации.

В этом году, согласно федеральному закону, содержание безнадзорных животных допускается только в спецприютах. Муниципальных и государственных приютов в Воронежской области нет – работают только немногочисленные частные площадки. Но для решения проблемы их вместительности не хватает.

В Воронеже уже запланировано строительство муниципального приюта. Земельный участок определен, объявлен конкурс на проектирование объекта.

Павловском и Россошанском районах, а также в Борисоглебске и Нововоронеже уже нашли подходящие участки.

По предложению заместителя главы Воронежа Людмилы Бородиной, губернатор региона Александр Гусев поручил за 2 недели проработать вопрос о выделении грантов частному бизнесу на содержание безнадзорных животных. При этом предпринимателям надо предоставить земельные участки под строительство приютов, а также обеспечить контрактами на длительные сроки, такие как 2-3 года.

— Проблема острая, и ее нужно решать в ближайшее время — выработать системный подход, исходя из степени напряженности обстановки, — сказал Александр Гусев. — Никто не даст готовых схем. Правительство области готово принять все соответствующие закону меры, чтобы поощрять частных предпринимателей помогать с этим вопросом и привлечь к организации работы приютов общественников, защищающих права животных, — подчеркнул губернатор Воронежской области.