Авиарейсы в Нижневартовск будут запущены из Воронежа с 30 марта.

Полеты будет осуществлять компания «ЮВТ Аэро», сообщили в аэропорту им. Петра Великого.

Самый дешевый билет продается по цене 8,3 тысячи рублей.

В Нижневартовск будет летать Bombardier CRJ200 с технической остановкой в Казани. Время в пути – 5.10 часов. Программа полетов заявлена до 8 июня.

Ранее сообщалось о запуске рейсов из Воронежа в Минеральные воды и Краснодар. Самолеты будут летать в весенний период.

Фото pixbay.com

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