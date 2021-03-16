С 30 марта из Воронежа запустят рейсы в Нижневартовск
Авиарейсы в Нижневартовск будут запущены из Воронежа с 30 марта.
Полеты будет осуществлять компания «ЮВТ Аэро», сообщили в аэропорту им. Петра Великого.
Самый дешевый билет продается по цене 8,3 тысячи рублей.
В Нижневартовск будет летать Bombardier CRJ200 с технической остановкой в Казани. Время в пути – 5.10 часов. Программа полетов заявлена до 8 июня.
Ранее сообщалось о запуске рейсов из Воронежа в Минеральные воды и Краснодар. Самолеты будут летать в весенний период.
Фото pixbay.com
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