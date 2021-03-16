В Воронежской области осудили инвалида за призывы к убийству чиновников
В Воронежской области 34-летний инвалид был осужден за написание экстремистских постов в соседях Лискинском районным судом.
Мужчину признали виновным в публичных призывах к экстремизму по ст. 280 УК РФ.
Два года назад опубликовал в соцсети «Вконаткте» несколько сообщений с призывами к вооруженной борьбе. В посты он добавлял экстремистские звукозаписи и соответствующие изображения.
Во время заседания суда, обвиняемый вину свою признал и раскаялся. Учитывая состояния здоровья мужчины, суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
Фото pixbay.com
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