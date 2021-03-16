СМИ сообщают о нападении мужчины с ножом на 10-летнего ребенка в Воронеже
Информация о нападении в Воронеже вооруженного ножом мужчины на 10-летнего ребенка рассказали СМИ.
Как пишет «Вести Воронеж», местные жители сообщили о том, что некий мужчина 15 марта днем напал на ребенка в подъезде дома на улице Менделеева.
Об инциденте в социальных сетях рассказала старшая по подъезду дома. Преступника якобы спугнули соседи, которые зашли в этот момент в подъезд. Мужчина, увидев их, убежал.
Официальной информации об этом происшествии пока не поступало.
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