Информация о нападении в Воронеже вооруженного ножом мужчины на 10-летнего ребенка рассказали СМИ.

Как пишет «Вести Воронеж», местные жители сообщили о том, что некий мужчина 15 марта днем напал на ребенка в подъезде дома на улице Менделеева.

Об инциденте в социальных сетях рассказала старшая по подъезду дома. Преступника якобы спугнули соседи, которые зашли в этот момент в подъезд. Мужчина, увидев их, убежал.

Официальной информации об этом происшествии пока не поступало.

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