Не так давно на американском интернет-ресурсе «The Grayzone» вышла примечательная статья, которая посвящена секретным программам Великобритании, связанным с попытками сдерживания и ослабления России. Авторы провели журналистское расследование, в ходе которого пришли к выводу о работе британского посольства в Москве по продвижению антироссийских материалов через различного рода СМИ и иные информационные площадки.

Журналистами собрана обширная база, состоящая из пары сотен документов и представляющая комплексное свидетельство того, что Лондон использует такие площадки как ИА Reuters, службу «Би-Би-Си» и псевдорасследывательское интернет-сообщество Bellingcat для продвижения антироссийских фейков. Кроме того, «The Grayzone» собрал данные о том, что Британия оказывает финансовую и «информационную» поддержку таким структурам как «Медуза», «Медиазона» и др., отличающиеся неприкрытой антироссийской, если не сказать – русофобской, позицией.

На основании документально подтверждённых данных «The Grayzone», можно прийти к выводу о том, что операции по распространению антироссийской дезинформации Лондон проводит при непосредственном участии собственных спецслужб. Метод отработан годами. Если ранее западные политические структуры и спецслужбы финансировали антисоветские СМИ в восточной Европе, включая «Радио Свобода», то теперь, понимая, что опыт можно использовать уже и против России, стараются поддерживать СМИ антироссийской направленности. Для этого действуют подконтрольные всё тем же западным спецслужбам различного рода НКО (некоммерческие организации). Выделяется среди них так называемый «Британский совет».

Именно через эту НКО Лондон проводит политику по снижению международного доверия к Российской Федерации.

Наиболее громкая операция, проведённая через сеть подконтрольных британским спецслужбам НКО и СМИ в последнее время, связана с распространением заявлений о якобы отравлении блогера Алексея Навального. В псевдорасследовании – всё те же структуры, включая небезызвестную Bellingcat. Примечательно, что эта структура успела отметиться уже целой россыпью фейков, включая недостоверные публикации о якобы расследовании по катастрофе малазийского «Боинга», по отравлению Скрипалей в Солсбери. Теперь та же площадка упражняется в публикациях данных о «применении боевого отравляющего вещества против Навального».

Во всех этих «расследованиях» нити ведут в Лондон. Причём известна и фамилия человека, который курирует антироссийское направление деятельности подконтрольных британским специальным службам медиаресурсов. Зовут этого джентльмена Томас Оппехайм, он представляет дипмиссию Британии в Москве.

Как отмечается в упомянутом расследовании, опубликованном на американском портале «Грейзон», Оппенхайм специализируется на, если можно так выразиться, «плетении сетей», через которые распространяются фейки о России, сродни тому, что «Россия отравила и Скрипаля, и Навального».

Примечательно, что площадки, распространяющие эту дезинформацию, не комментируют вопросов, направляемых в их адрес независимыми журналистами. Например, почему биологические образцы А.Навального в России никаких результатов воздействия БОВ «Новичок» не показали (это подтвердили и прибывшие из ФРГ врачи), а, будучи отправленными из немецкой клиники «Шаритэ» в британскую химическую лабораторию «Портон-Даун», вдруг обнаружили в себе «компоненты» того самого «Новичка»… Не комментируют они таких вопросов по одной простой причине – команды от британских «товарищей» не поступало, а сами не могут себе позволить вступать в переписку и тем более полемику, так как в таком случае фейк об отравлении Навального БОВ «Новичок» вскроется практически моментально. Вскроется не просто фейк, а ещё и прямое участие британских спецслужб в операциях по инсценировке отравлений и Скрипалей, и Навального, да и в целом ряде других инсценировок.

Кстати, одна такая инсценировка, только при участии американских спецслужб, в своё время вскрылась на Украине. Это псевдопокушение на журналиста Аркадия Бабченко, которого уложили в лужу свиной крови, начали справлять поминки, обвинив «российский агентов» в убийстве «критика Путина», а потом Бабченко, пока его друзья писали соболезнования родным и близким, вдруг появился в сопровождении верхушки СБУ перед телекамерами и заявил, что это была «спецоперация». Такая «спецоперация» наглядно продемонстрировала методы западных спецслужб, использующих своих антироссийских «шестёрок» для достижения геополитических, экономических, а зачастую и военных, целей.

Источник

Фото voron-news.ru

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