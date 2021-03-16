Пожар случился 15 марта в Воронеж в общежитии ВГУ №5.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в здании возникло небольшое задымление из-за возгорания в мусоропроводе.

Тем не менее к общежитию подъехало 5 пожарных машин, так как место проживания студентов является особым объектом.

К моменту приезда спасателей жильцов уже вывели из здания работники общежития.

Фото pixbay.com

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