58% озимых в Воронежской области находятся в плохом состоянии.

Об этом сообщил глава регионального аграрного департамента Алексей Сапронов в своем отчете. Причиной этого явления сельхозпроизводители считают неблагоприятную погоду.

В области озимыми засеяно 842 тысяч гектаров.

В настоящее время аграрии уточняют объемы пересева. Специалисты определяют необходимое количество семян.

К весне в регионе было подготовлено 230 тысяч тонн удобрений. Их внесли в шести районах области на площади 12,4 тысяч гектаров.

Фото «Вести ПК»

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