Более половины озимых на воронежских полях находятся в плохом состоянии
58% озимых в Воронежской области находятся в плохом состоянии.
Об этом сообщил глава регионального аграрного департамента Алексей Сапронов в своем отчете. Причиной этого явления сельхозпроизводители считают неблагоприятную погоду.
В области озимыми засеяно 842 тысяч гектаров.
В настоящее время аграрии уточняют объемы пересева. Специалисты определяют необходимое количество семян.
К весне в регионе было подготовлено 230 тысяч тонн удобрений. Их внесли в шести районах области на площади 12,4 тысяч гектаров.
Фото «Вести ПК»
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