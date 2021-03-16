В Воронеже правоохранители ловят мужчину, напавшего с ножом на 9-летнюю девочку
Мужчину, напавшего с ножом на 9-летнюю девочку в Воронеже, разыскивают правоохранители.
В пресс-службе регионального СУ СКР, рассказали некоторые подробности преступления, которое произошло в подъезде дома на улице Менделеева 15 марта.
Около часу дня неизвестный мужчина, угрожая ножом, попытался отобрать у 9-летней девочки ценные вещи. Но, когда в подъезд зашли соседи, он убежал.
Правоохранители сейчас проводят комплекс мероприятий, чтобы установить личность преступника.
Ход проверки контролирует лично руководитель воронежского управления СКР.
Фото СУ СКР Воронежской области
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