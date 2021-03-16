Регистрацию водителей для одного из крупнейших сервисов такси DiDi открыли в Воронеже сегодня, 16 марта.

«Китайский Uber», как часто называют компанию, набирает водителей сразу в 5 российских городах-миллионниках: Уфе, Воронеже, Перми, Красноярске и Краснодаре.

Для пользователей пока агрегатор не доступен, но в компании пообещали в ближайшие дни пассажиры уже смогут им воспользоваться.

Компани DiDi объединяет 600 миллионов пользователей по всему миру и по праву считается крупнейшей компанией в отрасли пассажирских перевозок. «Китайским Юбером» ее называют из-за того, что агрегатором владеет компания из Поднебесной Didi Chuxing.

Напомним, что в Воронеже функционируют такие агрегаторы такси как Uber, «Яндекс», «Везёт», «Ситимобил». Как правило, в момент начала деятельности только что зашедшая на воронежский рынок компания возит пассажиров значительно дешевле, чем конкуренты. Но со временем цена выравнивается в соответствии с рыночной.

Фото pixbay.com

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