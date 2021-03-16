Постоянная занятость и источник дохода — основные требования банков к заемщикам, желающим оформить потребительский или целевой кредит. Однако сегодня все больше кредитных организаций лояльно относятся к неофициальной занятости и предлагают кредиты для нетрудоустроенных граждан, но в меньшей сумме и под более высокую ставку.

Трудности с получением банковского кредита возникают тогда, когда наряду с безработным статусом у клиента есть негативные записи в кредитной истории. В этой ситуации из доступных вариантов финансирования остаются только микрозаймы, предложения по которым можно найти на сайте Zaimi-bystro.ru.

Если кредитный рейтинг позволяет претендовать на банковскую ссуду, то далее мы расскажем, как безработному получить кредит и на какие условия можно претендовать.

Кредит под залог недвижимости

Под залог недвижимости можно получить от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей под ставку от 6,9% годовых. Из документов понадобится только паспорт, СНИЛС и правоустанавливающие документы на залоговое имущество.

К достоинствам этого способа можно отнести высокий процент одобрения сделок и сравнительно низкую ставку по кредиту.

Минусы кредита с обеспечением:

100% от одобренной суммы банк перечисляет только после регистрации обременений в Росреестре, которая может затянуться на неделю и более;

для оформления залога понадобится собрать внушительный пакет документов, включая нотариальные согласия собственников помещения и супруги (супруга) заемщика;

при оформлении залога клиент рискует собственным имуществом, которое банк вправе изъять и реализовать с торгов в случае длительной просрочки.

Важно! В качестве обеспечения не может выступать недвижимость, находящаяся в залоге у другого кредитора, а также аварийные и ветхие объекты.

Кредит под залог авто

Некоторые банки выдают кредиты под залог авто без подтверждения факта трудоустройства и справки о доходах. Сумма кредита при этом достигает 60–70% от стоимости авто. При этом залогом могут выступать только технически исправные транспортные средства со сроком эксплуатации не старше 5 лет для российских и китайских моделей и не более 10 лет для прочих иномарок.

Преимущество подобной ссуды в том, что автомобиль после наложения залоговых ограничений в ГИБДД остается у владельца на весь период кредитования. Однако при оформлении кредита под залог авто заемщик рискует остаться без машины в случае грубого нарушения договора.

Кредит с поручительством

В этом случае, перед тем как взять кредит, безработному необходимо привлечь в поручители трудоустроенное лицо с положительной кредитной историей в возрасте не менее 21 и не старше 65 лет. Обычно кредитные программы с поручительством предлагаются для молодежи и пенсионеров. Однако такую ссуду могут одобрить и гражданам трудоспособного возраста, которые временно остались без работы.

Кредит неофициально трудоустроенным лицам

Граждане, которые работают на предприятиях без заключения трудового договора, могут предоставить в банк вместо формы 2-НДФЛ справку по шаблону банка. Этот бланк заполняется от руки и заверяется печатью организации-работодателя, главным бухгалтером и руководителем.

Рассмотрение заявки по кредиту на основании такой справки практикуется во многих федеральных банках России. При этом копия трудовой книжки или договора с работодателем не требуется.

Кредитные карты

Для оформления кредитки с лимитом до 100 тысяч рублей подтверждение занятости и дохода в большинстве случаев не нужно. Достаточно паспорта и СНИЛС. Причем по некоторым картам период, в течение которого не начисляются проценты по кредиту, составляет до 100 дней и более. То есть если вернуть все заемные деньги в этот срок, то переплата составит 0 рублей.

Некоторые банки предлагают оформление кредитки полностью онлайн с доставкой на дом. Все, что требуется от клиента — заполнить онлайн-заявку на сайте и подписать договор на встрече с курьером.

Микрозайм

Получить сумму до 30 тысяч рублей в микрофинансовой организации можно в любое время суток онлайн на именную банковскую карту. МФО кредитует не только безработных, но и граждан с негативной КИ.

Плюсы микрокредитования — доступность и моментальное получение денег.

Минус — дорогая ставка по займу, достигающая 365% годовых.

Однако многие МФО часто проводят акции, в рамках которых можно оформить микроссуду под 0% на срок до 15, реже — 30 дней.

Фото pixbay.com

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