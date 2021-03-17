В России арестовали президента ООО ФСБ
Андрея Першина, бывшего сотрудника спецслужбы, президента Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ), обвинили в покушении на мошенничество и взяли под стражу в Москве.
По данным «Коммерсанта» со ссылкой на следствие, мужчина обманным путем пытался получить 24 миллиона рублей от своего знакомого.
Першин сообщил некоему Мелину, что против него хотят возбудить уголовное дело за махинации с земельными участками. Чтобы коммерсанта оставили в покое, необходимо 24 миллиона рублей.
Мелин не поверил другу и обратился в ФСБ, после чего силовики которые задержали Першина.
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