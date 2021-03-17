Аукцион на право разработки проектной документации благоустройства особо охраняемой природной территории (ООПТ) областного значения «Северный лес» в Воронеже объявил региональный департамент природных ресурсов и экологии.

Согласно опубликованным 15 марта документам на сайте Госзакупок, начальная цена контракта 8,2 миллиона рублей.

– Продолжая выполнять мое поручение сохранить Северный лес Воронежа, департамент природных ресурсов начал поиск подрядчика, — прокомментировал это событие глава региона Александр Гусев. — Он создаст проект по благоустройству территории. Как и обещал, максимально сохраним природную составляющую парка: работы должны пройти без вырубки деревьев, — подчеркнул губернатор.

Работы, согласно концепции, предусматривают постройку хоккейной коробки, детскую и спортивную площадок, и территории для выгула собак.

Также строители установят 70 скамеек, 98 светильников и 70 урн для мусора.

Лесной парк будет обустроен к 2023 году.

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