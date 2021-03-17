Федеральная служба безопасности РФ задержала в республике Крым российского гражданина с бомбой, который работал на Украину. По словам пресс-службы ФСБ, подозрительный мужчина делал фотографии и снимал видео объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей. При себе у злоумышленника было найдено самодельное взрывное устройство. Спецслужбам удалось выяснить, что это был шпион украинской разведки.

Как сообщает РБК, задержанный по фамилии Есипенко признался, что вышеозначенную информацию собирал в интересах спецслужб Украины. Такое задание он получил якобы от офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука. Самодельное взрывное устройство, по рекомендации украинского офицера, шпион хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности.

Мужчину задерживали при участии патруля ДПС, машину обыскивали с собакой. Кроме взрывчатки в его автомобиле были найдены нож и флажки Украины и ЕС. Подозреваемый арестован на 2 месяца.

Напомним, что 4 марта ФСБ задержала еще одного россиянина (жителя Калининградской области), планировавшего на объекте энергетики теракт. У злоумышленника было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также инструкция по его изготовлению и материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти. Задержанный рассказал, что он планировал совершить теракт из-за ненависти к действующей власти.

Марина Хоружая

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