В Воронеже билеты на Платоновский фестиваль поступят в продажу 20 марта
О продаже билетов на платоновский фестиваль в Воронеже с 20 марта сообщили организаторы мероприятия.
Студенты и пенсионеры могут купить билеты с 20% скидкой. Дополнительную услугу бронирования предложат зрителям в первые дни продаж.
Билеты можно будет приобрести как в театральных кассах, так и на сайте Платоновского фестиваля.
Михаил Бычков, руководитель XI Международного Платоновского фестиваля, рассказал 16 марта, что из-за ограничений, связанных с COVID-19 мероприятия будет разделено на две части: российскую и импортную, которые пройдут с 3 по 21 июня и 4 по 17 сентября, соответственно.
Фото сайта platonovfest.com
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