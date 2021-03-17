Мы уже сообщали о том, что воронежский общественник предложил установить в нашем городе памятник лидеру группы «Сектор газа», прославившей Воронеж на всю страну. Данный вопрос находился на рассмотрении с февраля, и даже проводился опрос общественного мнения. Однако вчера администрация города вынесла вердикт — памятника Юрию Хою в Воронеже не будет. И это несмотря на то, что Наумов собирался увековечить память Хоя на собственные деньги.

Поклонник «Сектора газа» пояснил властям, что нужно увековечивать в центре города не вымышленного Бима, а ставшего брендом Хоя, на музыке которого выросло целое поколение. От мэра Вадима Кстенина требовалось лишь дать соответствующее разрешение и выделить место для установки памятника. Глава города отметил, что окончательное решение по подобным вопросам принимает городская комиссия по культурному наследию. Однако добавил, что новые арт-объекты «должны объединять людей, а не разделять их на непримиримые лагеря».

В связи с этим в группе мэрии ВКонтакте был инициирован опрос — нужен ли памятник Хою в городе. «За» проголосовали 86,66% участников, против — 13,34%.

Но несмотря на явное большинство голосов, столица Черноземья все же пока обойдется без памятника. Поначалу комиссия по культурному наследию вроде бы одобрила его установку, однако забраковала эскиз. В Управлении культуры отметили, что памятник должен быть выполнен «на высоком художественном и техническом уровне» и рассматриваться в совокупности с определением места установки. Но с местом мэрия до сих пор не определилась…

Также чиновники от культуры заявили, что инициатива установки памятника поступила в администрацию города без соблюдения бюрократических процедур и чтобы добиться желаемого результата, Наумову необходимо правильно оформить обращение в комиссию, историческую справку и проект благоустройства прилегающей территории, а заодно приложить заявление, в котором будут указаны источники, из которых все это будет финансироваться.

Марина Хоружая

Фото Вести Воронеж

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