Более 72 000 жителей Воронежской области были инфицированы коронавирусом
В региональном управлении Роспотребнадзора вчера сообщили о том, что в нашей области на данный момент зарегистрировано 72 033 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Чтобы выявить это количество заболевших, в области было проведено более полутора миллионов тестов на COVID-19.
Также ведомство сообщает, что показатель заболеваемости в регионе составляет более 3094 случаев на 100 000 населения.
Официальное количество умерших в регионе с начала пандемии составило 2 560 человек, выздороветь удалось 66 363 пациентам.
Марина Хоружая
...
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.