В региональном управлении Роспотребнадзора вчера сообщили о том, что в нашей области на данный момент зарегистрировано 72 033 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Чтобы выявить это количество заболевших, в области было проведено более полутора миллионов тестов на COVID-19.

Также ведомство сообщает, что показатель заболеваемости в регионе составляет более 3094 случаев на 100 000 населения.

Официальное количество умерших в регионе с начала пандемии составило 2 560 человек, выздороветь удалось 66 363 пациентам.

Марина Хоружая

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...