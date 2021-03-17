Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил вчера изданию «Абирег» о том, что грядут перестановки в региональном правительстве. Первая отставка грядет уже в текущем месяце, остальные в апреле — на некоторые посты подыскивают более эффективных специалистов.

– Есть не то что какое-то недовольство работой, есть недовольство некоторыми персонами, — заявил глава региона. — У кого-то просто уже «запал» пропал, кто-то в силу возраста вынужден покинуть свой пост, а на какие-то должности мы просто ищем более эффективных людей.

Губернатор решил преждевременно не озвучивать фамилий и должностей, заявив, что скоро обо всем станет известно в официальном порядке.

Марина Хоружая

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