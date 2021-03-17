Российское посольство в Вашингтоне ответило на обвинения разведки США в адрес нашей страны, о том что Россия вмешивалась в выборы президента США. Россию обвиняют в том, что в прошлом году она якобы способствовала тому, чтобы Трамп был снова переизбран и пост президента не достался Джо Байдену. Тем самым Россия, по мнению США, подрывала доверие к Байдену и в целом — к выборной системе Соединенных Штатов.

В сообщении представителей посольства, опубликованном на странице в Facebook, говорится о безосновательности данного обвинения со стороны разведсообщества США.

Как сообщает ИА REGNUM, в докладе не приводится фактов или конкретных доказательств вмешательства нашей страны в американские внутриполитические процессы.

Марина Хоружая

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