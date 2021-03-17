За хищение товаров на полмиллиона рублей из интернет-магазина Wildberries в Воронеже осуждён 24-летний Денис Бородин, менеджер по работе с клиентами этого предприятия.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, суд установил, что сотрудник с собственного мобильного телефона регистрировался на сайте, где от имени других заказывал золотые украшения. При этом местом доставки он указывал офис, где работал сам.

Потом Бородин похищал товар, сбывая его в последствии в ломбардах Воронежа.

Суд признал преступника виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Wildberries, по всей видимости, обратится в суд за возмещением ущерба, причинённым Бородиным.

В конце февраля в Воронеже был ограблен секс-шоп. Неизвестный в медицинской маске зашел в магазин и, угрожая ножом продавцу, похитил пакет с товарно-материальными ценностями на сумму около 10 000 рублей.

По записи с камер видеонаблюдения опера установили разбойника – местного жителя 47 лет. В отделе полиции рецидивист объяснил, что похитил товар из секс-шопа для личного пользования.

Фото pixbay.com

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