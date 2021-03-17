Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль рассказал об ошибках, допущенных в отношении России и призвал ЕС соблюдать нейтралитет в украинском вопросе
Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль признал, что Европа совершила ряд ошибок в отношениях с Россией. Такое мнение он изложил в своей статье для австрийского издания Kurier. Ляйтль считает, что на сегодняшний день отношения Европы с Россией достигли самой низшей точки. При это он считает, что шанс на «перезагрузку» этих отношений все же имеется.
По мнению главы Ассоциации торгово-промышленных палат Европы, нужно применить творческий подход, благодаря которому найдутся новые пути решения. Он считает, что Брюссель должен начать постепенно ослаблять санкции, ведь они нанесли огромный урон и той, и другой стороне. Евросоюзу и РФ необходимо наладить отношения не только в экономической, но и в культурной и научной сферах.
Также для улучшения отношений, по мнению президента палаты, страны ЕС должны сохранять нейтралитет в отношении украинского вопроса. Как, к примеру, это делает Австрия.
Напомним, что на прошлой неделе послы 27 стран, являющихся членами ЕС, согласовали новые санкции в отношении граждан России и других стран. В «черный список» попали те, кто по мнению Евросоюза нарушает права человека. Список должны будут утвердить 22 марта на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза.
Марина Хоружая
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