С сегодняшнего дня российские налоговые органы будут иметь расширенный доступ к банковской тайне граждан нашей страны. Также нововведения правительство инициировало для того, чтобы повысить контроль за денежными потоками российских граждан, а также организаций и выявить недекларируемые доходы. Данный пакет поправок в законодательство был подготовлен Министерском финансов РФ еще в конце прошлого года.

Как сообщает Lenta.Ru, по новым законам, российские банки в течение 3-дневного срока должны по запросу налоговиков предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами на счете, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Кроме того, информацию (в электронной форме, либо на бумаге) о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях (в т.ч. информацию в отношении отдельных операций или за определенный период) обяжут предоставляться кредитные организации.

Напомним, что 14 марта ФНС сообщила о том, что в нашей стране много недобросовестных налогоплательщиков, которые применяют различные схемы для ухода от налогов. Нововведение, как отметили в ведомстве, не затронет добросовестных налогоплательщиках. Также было отмечено, что новый закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц (режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас). Налоговые органы обязались сохранять сведения о налогоплательщиках в тайне (они имеют специальный режим хранения и доступа).

Юлия Киреева

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