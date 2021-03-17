В городской Думе согласовали кандидатуры на должности руководителей управ Советского и Коминтерновского районов Воронежа
Буквально полчаса назад в городской Думе было согласовано назначение кандидатур на должности руководителей управ Коминтерновского и Советского районов, а также руководителей управлений экологии и развития предпринимательского рынка и инновационной политики.
Главой управы Советского района был назначен Олег Копытин, Коминтерновского — Виталий Поздняков. Заведовать управлением экологии теперь будет Галина Воробьева, а управлением предпринимательства Алексей Рыженин.
Марина Хоружая
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