Итоги опроса по возможности появления в нашем городе памятника лидеру группы «Сектор газа» Юрию Клинских (Хою) подвела горадминистрация Воронежа.

Жители столицы Черноземья в течении месяца голосовали в официальной группе мэрии в соцсети «вКонтакте». В опросе приняли участие почти 29 тысяч человек

Положительно на вопрос об установке объекта в память известного воронежского рок-музыканта ответило почти 87 проценторв опрошенных. Против, соответственно, около 13 процентов.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин прокомментировал народную поддержку инициативы:

– Сейчас мы наблюдаем широкую и практически единодушную общественную поддержку многократно заявляемой инициативы по увековечиванию памяти Юрия Клинских, — сказал глава города. — Можно бесконечно спорить о художественной ценности творчества группы «Сектор газа», но, во-первых, это действительно значимое явление в музыке, а во-вторых, есть четкое понимание о мнении горожан по поводу создания памятника. Пост с голосованием, которое я поручил провести, увидели более 120 тысяч человек, из них около 29 тысяч приняли участие в опросе. Итог: почти 87 процентов – за! Это голоса 25 тысяч пользователей, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Мэр Воронежа сообщил, что репрезентативное социологическое исследование было проведено специализированной организацией. Результаты практически те же — большинство опрошенных выступает за установку памятника.

— Я буду настаивать, чтобы члены городской комиссии по культурному наследию при поступлении на рассмотрение оформленной общественной инициативы изучили эти результаты очень внимательно. Обращаюсь к тому множеству людей, которые выступают сейчас и ранее в разные годы выступали с этой идеей: это, бесспорно, будет народный памятник. Значит, здесь нет повода для споров о том, кто главнее в этом процессе, — сказал глава города.

Вадим Кстенин посоветовал горожанам объединится и вместе работать, что бы это объект появился в Воронеже. А мэрия будет в этом помогать.

Фото Яндекс.Дзен «Музыкальный островок»

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