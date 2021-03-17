Более 500 военных приняли участие в учениях на полигоне в Богучарском районе Воронежской области.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО), во время занятий танки вели огонь по мишеням, которые изображали бронемашины и противотанковые системы противника.

Военные должны были выбирать себе приоритетные целы, рассказали в ЗВО. После стрельбы танки выполнили уход от условной атаки, предварительно развернув дымовые завесы.

Площадь общевойскового полигона Криница в Воронежской области составляет более 69 тысяч квадратных метров. На полигоне для учений разместят больше 100 разнообразных объектов. Там разбиты современные трассы танкодромов с автодромами, и войсковое стрельбище с радиоуправляемыми и движущимися мишенями, и тактические поля для ведения огневого боя из неудобных положений, и места для контрольных стрельб танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений.

Фото пресс-службы ЗВО

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