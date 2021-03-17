Завершено расследование уголовного дела, возбужденного против 17-летней девушки, нарушившей неприкосновенность частной жизни несовершеннолетней. Как рассказали в Следственном комитете РФ по Воронежской области, жительница Семилукского района будет привлечена к ответственности по части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») за то, что в ходе ссору избила 14-летнюю школьницу, заставила ее раздеться, а затем снятое видео этого момента переслала пользователям соцсети.

Как установило следствие, 4 сентября прошлого года жительница Семилукского района (на тот момент обвиняемой было 16 лет) давно испытывая неприязнь к 14-летней учащейся Латненской поселковой школы, вступила с ней в конфликт и подвергла ее избиению. После этого она заставила девочку снять с себя одежду. При этом все происходящее снимал на камеру 14-летний подросток (ему обвинение не предъявлялось, поскольку на момент соучастия в преступлении он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности). После произошедшего, 17-летняя обвиняемая незаконно распространила сведения о частной жизни потерпевшей, отправив снятое видео пользователям соцсетей. Так как данные сведения составляли личную тайну и согласия на их распространение избитая девочка не давала, ее обидчицу привлекли к уголовной ответственности.

Обвиняемая своей вины отрицать не стала и дала признательные показания. Впрочем, ее вину подтверждали многочисленные свидетели, а также заключения проведенных судебных экспертиз и протоколы следственных и процессуальных действий. По словам и.о. руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Романа Захарова, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Марина Хоружая

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