Руководитель управы Сергей Ситников вручил благодарственное письмо жителю Ленинского района Валерии Кудрявцевой за значительный вклад в развитие и популяризацию спортивной акробатики в Воронежской области, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.

Валерия Борисовна работает заместителем директора спортивной школы олимпийского резерва № 2, является главным тренером спортивной сборной команды Воронежской области по спортивной акробатике, мастером спорта СССР. За годы работы тренером подготовила десятки чемпионов и призеров первенств России, Европы и Мира, мастеров спорта России и мастеров спорта международного класса. За высокие спортивные результаты и организаторский талант ей присвоено звание Заслуженный работник физической культуры России, Заслуженный тренер России, награждена другими ведомственными наградами.

Валерия Кудрявцева активно участвует в общественно-воспитательной работе, ведет научную деятельность. С ее участием разработана примерная программа спортивной подготовки по спортивной акробатике для спортшкол и школ олимпийского резерва, применяемая в отделениях спортивной акробатики по всей стране.

Поблагодарив Валерию Кудрявцеву за активную жизненную позицию и наставническую деятельность, Сергей Ситников выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества выдающихся спортсменов с подрастающим поколением Ленинского района.

Следует отметить, что в настоящее время, не смотря на сложные эпидемиологические условия, Валерия Кудрявцева готовит свою команду к международным соревнованиям европейского уровня, которые пройдут в 2021 году в Женеве.

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