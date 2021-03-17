В Воронежской области ГИБДД предупредила водителей о возможных аварийных ситуациях на дорогах из-за резкой смены погоды
Воронежская Госавтоинспекция предупредила водителей о возможных авариях из-за резкой смены погоды.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в ближайшее время прогнозируется некоторое понижение температуры, что приведет к осадкам в виде мокрого снега и дождя. На дорогах, соответственно, будет образовываться гололедица.
В ГИБДД рассказали, что водителям в данных условиях надо быть крайне внимательными, держать безопасную дистанцию и соблюдать правила дорожного движения.
Повышенное внимание безопасности стоит уделить и пешеходам. Им рекомендовано использовать одежду со светоотражающими элементами в темное время суток.
Родителям стоит следить за своими детьми: в автомобилях необходимо использовать детские кресла.
Фото pixbay.com
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