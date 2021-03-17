Региональное управление МЧС обратилось к дачникам и сельским жителям с просьбой не жечь костры
ГУ МЧС по Воронежской области, заблаговременно заботясь о безопасности области и противопожарной обстановке, обратилось к воронежцам, проживающих в частных домах, а также дачникам и сельским жителям. Поскольку тепло уже не за горами, спасатели попросили их не проводить никаких огневых работ на участках (если и проводить, то сейчас, а марте, пока не наступил пожароопасный период) и окосить в ближайшее время свои дома и участки.
-В 100% случаев к домам, которые сгорели во время пожаров в прошлом году, огонь пришел по сухому бурьяну вокруг них. Стоящие рядом окошенные дома пожар не затронул, — отметили в пресс-службе МЧС. — Также там рассказали, что почти весь прошлогодний пожарный треш произошел из-за мусорных костров, разнесенных ветром и прочего неаккуратного обращения с огнем.
Воронежские пожарные с содроганием вспоминают прошлогоднюю весну и осень, которые запомнились воронежцам, да и всей России, не меньше, чем пожары в 2010-м.
-Мы приложим все усилия, чтобы подобного не повторилось, но без помощи населения это вряд ли получится, — говорят работники пожарной службы.
Также они напомнили воронежцам правила противопожарной безопасности, которые действуют на территории всей России.
Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:
— место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;
— место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;
— территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;
— лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.
При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, (не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев), могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.
Использование открытого огня запрещается:
— на торфяных почвах;
— при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
— при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
— под кронами деревьев хвойных пород;
— в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;
— при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
— при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
В процессе использования открытого огня запрещается:
— осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;
— оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
— располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.
После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).
Марина Хоружая
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