Данные о смерти от коронавируса 55-летнего врача общей практики Лискинской райбольницы Олега Ездакова появились в списке памяти умерших в пандемию медиков.

Доктор скончался в январе 2021 года.

«Вести Воронеж» узнали в райбольнице, что перед смертью Ездаков болел. Чем именно в медучреждении не сообщили. Работал ли врач с зараженными COVID-19 пациентами, неизвестно.

Разъяснить этот момент может областной департамент здравоохранения, куда журналисты отправили запрос.

Фото со страницы в соцсетях

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