Ещё один воронежский врач пополнил список памяти умерших от коронавируса медиков
Данные о смерти от коронавируса 55-летнего врача общей практики Лискинской райбольницы Олега Ездакова появились в списке памяти умерших в пандемию медиков.
Доктор скончался в январе 2021 года.
«Вести Воронеж» узнали в райбольнице, что перед смертью Ездаков болел. Чем именно в медучреждении не сообщили. Работал ли врач с зараженными COVID-19 пациентами, неизвестно.
Разъяснить этот момент может областной департамент здравоохранения, куда журналисты отправили запрос.
Фото со страницы в соцсетях
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