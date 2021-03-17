Парламентарии осмотрели сооружения, которые были недавно построены или находятся в стадии возведения

По инициативе председателя Комитета Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту, регионального координатора партийного проекта «Детский спорт» Александра Пешикова в Воронеже провели мониторинг спортивных объектов, которые были недавно построены или находятся в стадии возведения. Вместе с парламентарием в объезде приняли участие руководитель департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин, руководитель управления физической культуры и спорта городского округа г. Воронеж Александр Бахтин, депутат Воронежской городской Думы, член фракции «Единой России» Александр Чистяков.

Первый объект, который посетили депутаты и чиновники физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Волна», расположенный на улице Новосибирской. Как рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта этот спортобъект уже работает в полную силу. Здесь тренируются воспитанники спортшкол по плаванию, занимаются спортом и горожане. Для занятий в ФОКе действуют два бассейна – 50м и 21м. Также здесь есть зал для разминки спортсменов, раздевалки. Комплекс соответствует современным требованиям.

Еще один объект, который посетили в ходе объезда, ФОК на территории воронежской школы №30. Его строительство инициировали депутаты от «Единой России» по просьбе местных жителей. Это густонаселенный район Воронежа, где практически не было спортсооружений. Открыть новый ФОК планируют в ближайшее время. В спорткомплексе будут действовать секции по волейболу, баскетболу, гандболу, другим игровым видам спорта. При этом посещать спорткомплекс смогут не только школьники и воспитанники профильных детско-юношеских спортшкол, но и взрослые, практикующие здоровый образ жизни.

Делегация побывала и на строительстве Центра мужской гимнастики. Этот уникальный спортивный Центр возводится в рамках реализации партпроекта «Единой России» «Детский спорт». Он позволит вести учебно-тренировочные занятия для юношей и мужчин, а также качественно повысить численность занимающихся данным видом спорта.

«Центр мужской гимнастики — уникальный спортивный объект, направленный на развитие спортивной гимнастики в регионе. В состав комплекса входит: спортивный зал, зал общей физической подготовки и зал хореографии», — рассказал директор ГБУ ВО СШОР по спортивной гимнастике им. Ю.Э. Штукмана Иван Цицилин.

Закончить строительство планируют в апреле. Сейчас здесь идут в основном отделочные работы.

Также депутаты посетили Центр по гребле на байдарках и каноэ и стадионы «Буран» и «Локомотив».

«Мы сегодня посмотрели спортобъекты Воронежа, которые строятся по современным технологиям и соответствуют всем требованиям. Мы пообщались со строителями, тренерами. Радует, что у нас появляются такие замечательные объекты, которые будут способствовать развитию и профессионального спорта, и популяризации здорового образа жизни среди населения. Конечно, еще есть достаточно проблем, которые сегодня были озвучены. Это нехватка профессиональных тренеров, отсутствие штата профессиональных спортивных врачей, также не хватает специалистов для обслуживания спортсооружений. Речь идет о профильных инженерах и технологах. Решением этих вопросов депутаты «Единой России» уже занимаются и будут заниматься в дальнейшем. На думском комитете по физической культуре и спорту мы разрабатываем инициативы, которые будут предложены для внесения в региональные законы. Ведется также активная работа в этом направлении в рамках партпроекта «Детский спорт» совместно с профильным департаментом»,- отметил Александр Пешиков.

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