Бывший руководитель суда Воронежской области Борис Петин скончался в возрасте 83 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Борис Петин возглавлял суд Воронежской области с 1989 года до пенсии, на которую он ушел в 2005 году.

До этого он работал начальником отдела юстиции Воронежского облисполкома. С 1981-го по июнь 1983 года трудился заместителем заведующего отделом обкома КПСС.

А юридическую карьеру Борис Петин старшим следователем спецпрокуратуры Свердловска в 1967 году.

В 1995 году ему были присвоены высший квалификационный класс и почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации»

– В истории судебной системы Воронежской области и областного суда этот человек оставил яркий след, — рассказали в суде. — Работавшим с ним коллегам запомнились его высокий профессионализм, мудрость и любовь к своему делу, а также отличавшие его высокие моральные принципы.

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