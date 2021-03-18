О подорожании самой дешевой рыбы предупредили российские рыбаки с Дальнего Востока.

Причиной эту промысловики называют увеличение расходов из-за растаможи купленных за границей судов. Речь, в частности, идет об увеличении цен на сардину Иваси и минтай.

РБК сообщает о рисках «крупномасштабных сбоев» в промысле сардины иваси и «значительном» увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции.

Об этом предупредили дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко», входящие в группу «Сигма Марин Технолоджи». В середине марта гендиректор обеих компаний Владимир Рекасов направил вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, с копией которого ознакомился РБК. Представитель вице-премьера подтвердила поступление письма и уточнила, что оно будет направлено на проработку в профильные ведомства. РБК направил запрос в Росрыболовство и Минсельхоз.

Сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов, указано в письме. Речь идет о судах, которые добывают рыбу по российским квотам, но были построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах. В конце 2020 года правительство приняло постановление, согласно которому до 1 января 2022 года все суда, произведенные или приобретенные за пределами Евразийского экономического союза и занимающиеся рыболовством в исключительной экономической зоне России, должны пройти таможенное декларирование. Без этого они лишаются права на добычу рыбы по российским квотам.

У «Тралфлота» и «Софко» три таких судна — это супертраулеры «Сергей Бочкарев», «Петр I», «Ерофей». Построенные в 1990-е годы в Испании траулеры переоборудовались и модернизировались российскими компаниями, сейчас они самые высокопроизводительные в мире, указывает Рекасов. Каждое судно в год может добывать более 80 тыс. т водных биоресурсов, и около половины добычи приходится на скумбрию и сардину иваси, промысел которой не так давно возобновился.

Сейчас сардина иваси — самая дешевая рыба в России: 1 кг с доставкой до порта Владивостока стоит у рыбаков, по словам Рекасова, 40–45 руб. Для сравнения: 1 кг минтая, который в этом году рекордно подешевел, сейчас стоит на Дальнем Востоке у рыбаков 68 руб., тихоокеанской сельди — 65 руб.

Фото pixbay.com

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